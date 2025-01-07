53.80 دينار سعر بيع جرام الذهب "عيار 21" بالسوق المحلية بالأردن

بلغ سعر بيع جرام الذهب (عيار 21)، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية بالأردن، اليوم الثلاثاء، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، بلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.80 و47.80 دينار على التوالي.

