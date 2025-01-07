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الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

53.80 دينار سعر بيع جرام الذهب "عيار 21" بالسوق المحلية بالأردن

الذهب
الذهب
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بلغ سعر بيع جرام الذهب (عيار 21)، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية بالأردن، اليوم الثلاثاء، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، بلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.80 و47.80 دينار على التوالي.
 

السوق المحلية بالأردن جرام الذهب عيار 21