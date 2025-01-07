سفير القاهرة بوارسو ينقل تهنئة رئيس الجمهورية لأعضاء الجالية المصرية القبطية

نقل سفير مصر بوارسو السفير أحمد الأنصاري، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية القبطية في بولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير الأنصاري وأعضاء السفارة المصرية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بولندا "كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبوسيفين"، لمشاركة الجالية المصرية القبطية احتفالات عيد الميلاد، متقدمين بخالص التهنئة لجميع الإخوة الأقباط في بولندا.

من جانبه، وجه القس "داود أديب سويحه" خالص الشكر للسفير المصري وأعضاء السفارة على نقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية، وحرص أعضاء السفارة على مشاركة الجالية القبطية احتفالات عيد الميلاد المجيد.

