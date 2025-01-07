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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير القاهرة بوارسو ينقل تهنئة رئيس الجمهورية لأعضاء الجالية المصرية القبطية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نقل سفير مصر بوارسو السفير أحمد الأنصاري، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية القبطية في بولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير الأنصاري وأعضاء السفارة المصرية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بولندا "كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبوسيفين"، لمشاركة الجالية المصرية القبطية احتفالات عيد الميلاد، متقدمين بخالص التهنئة لجميع الإخوة الأقباط في بولندا.
من جانبه، وجه القس "داود أديب سويحه" خالص الشكر للسفير المصري وأعضاء السفارة على نقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية، وحرص أعضاء السفارة على مشاركة الجالية القبطية احتفالات عيد الميلاد المجيد.
 

السفير المصري بوارسو الجالية المصرية القبطية بولندا السفير أحمد الأنصاري