الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات التحريضية التي صدرت عن أكثر من مسئول إسرائيلي بفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتنكيل بالفلسطينيين، وتدمير مناطق سكنية في الضفة كما يحدث في قطاع غزة.

وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - عن إدانتها لاعتداءات المستوطنين، بقوة السلاح، بما في ذلك إحراق سيارات الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانفلاتهم المستمر من أي قانون بحماية من جيش الاحتلال ووزراء متطرفين.

واعتبرت الوزارة، تلك التصريحات والهجمات؛ تصعيدا متعمدا للصراع والعنف، مؤكدة أن الحلول السياسية هي الطريق الوحيد لاستعادة الهدوء وتحقيق السلام، مطالبة بتدخل دولي حقيقي لوقف حرب الإبادة والتهجير واتخاذ خطوات عملية باتجاه تطبيق حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني، والتحرك الجدي والحاسم لوقف مخططات الاحتلال في الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي وضم الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أصيب 5 فلسطينيين في اعتداءات بالضرب من قبل جنود الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

