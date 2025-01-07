ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2644.79 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2655.00 دولار.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 أمس الاثنين، في حين ظل الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرسون خططا لفرض رسوم جمركية على قطاعات محددة تُعد حيوية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.

ومع ذلك، نفى ترامب صحة هذا التقرير؛ مما زاد من حالة الغموض المحيطة بمستقبل السياسات التجارية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره الجمعة المقبلة وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.12 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.6% إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 924.52 دولار.

