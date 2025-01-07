الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال التبت إلى 95 قتيلًا و130 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة وضرب مدينة "شيجاتسي" بمنطقة "التبت" ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين إلى 95 قتيلًا و130 مصابًا.

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل - حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء - أن الهزة الأرضية، التي ضربت مقاطعة "دينجري" بمدينة "شيجاتسي" في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وقعت على عمق 10 كيلومترات؛ وشعر بها السكان في نيبال.

وأفادت تقارير بأن الزلزال تسبب في تدمير عدد من المنازل. فيما قامت السلطات المحلية بإيفاد 1500 عامل من عمال الطوارئ لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة، كما تم نشر أفراد من الجيش في المنطقة وإرسال أكثر من 20 ألفًا من مواد الإغاثة الطارئة كالخيام والأغطية وغيرها.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أرواح المواطنين والحد من أعداد الضحايا.