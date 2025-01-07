غدًا.. فرقة النور للمكفوفين تقدم عرض «ليلة من ألف ليلة وليلة» بأسيوط

تقدم فرقة النور للمكفوفين بأسيوط، أولى ليالي العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، غدًا الأربعاء، في السابعة مساء، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة الذي يستمر حتى 14 من يناير الجاري.

"ليلة من ألف ليلة وليلة" تأليف أحمد سمير، وإخراج محمود عيد، أداء نخبة من الفنانين المكفوفين، ديكور وملابس تصميم حمدي قطب، إضاءة مايكل يعقوب، حركات تعبيرية إسلام مصطفى، أشعار محمد أبوزيد، الموسيقى والألحان الفنان عبد الباري عبد العزيز.

تدور الأحداث حول الحكايات الشهيرة لشهرزاد وشهريار، حيث تسرد شهرزاد قصصا مختلفة كل ليلة لتبقى على قيد الحياة، مما يخلق صراعا بين الخير والشر عبر سلسلة من الحكايات المثيرة.

العرض يقدم مجانا، ويقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات برئاسة د هبة كمال.