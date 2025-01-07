«الحرية المصري»: عيد الميلاد المجيد يحمل في طياته قيم المحبة والسلام والتضامن

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن عيد الميلاد المجيد، مناسبة عظيمة تحمل في طياتها قيم المحبة والسلام والتضامن، وهي القيم التي رسختها مصر عبر تاريخها الطويل، حيث يتشارك المصريون أفراحهم وأحزانهم في نسيج وطني متماسك يستعصي على محاولات الفتن والمؤامرات، مهنئا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد عبد الهادي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر التي كانت وستظل أرضًا للوحدة والتآخي، تواجه اليوم تحديات داخلية وخارجية تتطلب من أبنائها الوعي والحكمة في التصدي لما يُبث من شائعات وأكاذيب وحملات مغرضة تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها إلا أن هذا الشعب العظيم بمسلميه وأقباطه، الذي تربط بين أفراده أواصر الأخوة والولاء للوطن، لا يتأثر بتلك المحاولات البائسة.

ولفت عبد الهادي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، تأتي في لحظة فارقة، حيث تتشابك التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية مع ارتفاع مستويات القلق الشعبي، مشيرا إلى أنها جاءت لتجسد رؤية قيادة سياسية واعية بحجم المخاوف الوطنية، وتعكس شفافية في التواصل المباشر مع المواطنين، في إطار حرص دائم على إظهار التلاحم بين القيادة والشعب.

وأوضح عبد الهادي، أن المصريون يدركون جيدًا أن وحدتهم هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأن الحفاظ على تماسكهم هو الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وأشار عبد الهادي، إلى أنه في هذه الأيام التي يجتمع فيها المصريون على الفرح والاحتفاء بروح الميلاد، تتجدد الدعوة إلى تكريس معاني التلاحم ونبذ الفرقة، لافتًا إلى أن قوة مصر الحقيقية ليست فقط في تاريخها العريق ومكانتها الراسخة، بل في شعبها الذي يقف صفًا واحدًا يدافع عن أرضه ويعمل من أجل مستقبل أجياله.

وأضاف، أنه لا يمكن لحملات التضليل أن تنال من صلابة هذا الشعب الذي تعلم عبر العصور أن الاختلاف في المعتقد لا يفرق بين القلوب، وأن الوطن يحتضن الجميع تحت راية واحدة.