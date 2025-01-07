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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تهدم عددًا من المنشآت في بلدة جبل المكبر

غزة
غزة
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نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تهدم عددًا من المنشآت في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، سقوط شهيد برصاص الاحتلال في بلدة طلوزه بنابلس في الضفة الغربية. 

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