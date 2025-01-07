نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تهدم عددًا من المنشآت في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، سقوط شهيد برصاص الاحتلال في بلدة طلوزه بنابلس في الضفة الغربية.