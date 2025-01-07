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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجيتي أمريكا والسعودية يبحثان الأزمة السورية وجهود التهدئة في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأوضاع في سوريا وجهود التهدئة في غزة. 
كما ناقش الوزيران - حسبما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء - الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ يضمن إطلاق سراح الرهائن وتكثيف المساعدات الإنسانية. 
وشدد بلينكن على أهمية دعم المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، مثل القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. 
 

التهدئة في غزة وزير الخارجية الامريكي بلينكن