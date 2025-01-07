الهند: 3 قتلى و9 محاصرين في كارثة منجم للفحم غمرته المياه

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة عمال يُعتقد أنهم لقوا حتفهم داخل منجم فحم غمرته المياه في منطقة ديماء هساو الجبلية بولاية آسام شمال شرق الهند، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى تسعة عمال محاصرين منذ يوم الإثنين.

وأفاد بيان حكومي محلي - حسبما أوردت صحيفة ذا هندو الهندية - بأن فرق الإنقاذ رصدت جثث ثلاثة من العمال، لكنها لم تتمكن بعد من انتشالها.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الهندي، تعمل فرق من الجيش تضم غواصين ومهندسين باستخدام المروحيات والمعدات الثقيلة لإنقاذ العمال المحاصرين.

وقال مايانك كومار، قائد شرطة منطقة ديما هساو - في تصريحات صحفية - "المنجم غمرته المياه أمس بسبب مصدر داخلي؛ حيث يُعتقد أن العمال اصطدموا بقناة مائية تسببت في تدفق المياه وغمر المنجم".

وأضاف أن فرق إنقاذ من الجيش وقوات وطنية وقوات الإغاثة الحكومية تعمل للوصول إلى عمال المناجم المحاصرين.

وتظهر صور نشرها الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي عمال الإغاثة وهم يحملون حبالًا ورافعات ومعدات أخرى ويقفون على حافة منجم عمودي كبير.

وتعد الكوارث المرتبطة بمناجم الفحم في الجزء الشمالي الشرقي النائي من الهند شائعة الحدوث. وفي واحدة من أكبر الكوارث، في عام 2019، دُفن ما لا يقل عن 15 عامل منجم أثناء عملهم في منجم غير قانوني في ولاية ميجالايا المجاورة بعد أن غمرته مياه نهر قريب.

