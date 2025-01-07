مشاهير خلف القضبان.. مخدرات وتحرش ودهس مواطنين.. حمو بيكا وسعد الصغير الأبرز

مما لا شك فيه أن القانون واحد ويطبق على الجميع على حد سواء، ولا يفرق بين المشاهير والأشخاص العاديين، لأننا في دولة قانون والمخطئ لا بد وأن ينال عقابه الرادع ليكون عبرة لمن يعتبر.

وتستعرض ''البوابة'' أبرز المشاهير خلف القضبان والذين يحاكمون على جرائم أو أخطاء ضد القانون قد ارتكبوها، في تقرير تحت مسمى “مشاهير خلف القضبان” فيما يلي:

سعد الصغير والمخدرات

قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات وبغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، إثر إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة تم اكتشافها عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد تسلمت ملف قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إحالته محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة ارتكاب جناية إحراز مخدري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشف تقرير الطب الشرعي على احتواء عينة الدم التي تم أخذها من المتهم سعد الصغير على مخدري الحشيش والترامادول، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بعرض المطرب على الطب الشرعي لإجراء تحليل له لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، على خلفية واقعة ضبطه بمطار القاهرة الدولي وبحوزته كميات من السجائر الإلكترونية تحوي مواد مخدرة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير، بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا أنه حال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى حقيبة يد استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة وسأل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفياً.

وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد أسفاره الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم- فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور- بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفاً.

فعثرا بداخل حقيبة السفر- متوسطة الحجم- على ثمانية سجائر الكترونية أربعة منهم مخبأين بداخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت بينما عثرا على سيجارة الكترونية بداخل حقيبة اليد

وكان جميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها وبإجراء تحريات سرية دلت على صحة حدوث الواقعة آنفة البيان وأن قصد المتهم أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر المضبوط التعاطي وهو ما أكده تحليل عينة بول المتهم حيث ثبت مفية أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

حمو بيكا وحيازة سلاح أبيض

قررت نيابة قصر النيل، إحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل قد باشرت التحقيق مع مطرب المهرجانات، حمو بيكا، عقب القبض عليه في منطقة الزمالك، حيث تم تفتيشه والعثور على سلاح أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده.

وجرى ترحيل بيكا إلى نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية على ذمة حكم نهائي صادر ضده بالحبس لمدة شهرين، عقب إتمام التحقيقات معه في نيابة قصر النيل.

وتمكنت دورية أمنية من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ويذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، ينفذ عقوبة حبسه شهرين، فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية، ومن أمر الحبس يتبين أن المتهم قضي حبس فيها من 16 أبريل 2019 حتي 30 أبريل 2019، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتى يوم 2025/2/12 يكون تاريخ إنهاء مدة حبسه.

عمر زهران وسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كانت محكمة جنح الجيزة، قضت بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ للمخرج عمر زهران، في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، شاليمار الشربتلي، كما برأت المتهم الثاني في القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن القصة بدأت قبل عام ونصف العام ببلاغ من شاليمار عن سرقة حقيبة جلدية سوداء تحتوي على خمس علب، كل منها تحتوي على مجموعة من الإكسسوارات النسائية، ومؤخرًا أضافت أقوالًا في بلاغها تتهم فيها المخرج الشهير عمر زهران، صديق زوجها بسرقتها.

وأضافت زوجة خالد يوسف أن المخرج الشهير له علاقة بسرقة مصوغاتها، التي شملت "أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعة ماركة BG، ساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى"، واشتبهت فيه مؤخرًا؛ نظرًا لأنه كان دائم التردد على منزلها وقت اختفاء المسروقات، ومؤخرًا أعاد إليها بعض القطع المفقودة بحجة العثور عليها.

هيثم محمد والمخدرات

كما ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض على الممثل هيثم محمد، في شقة بمنطقة الطالبية، على خلفية صدور حكم قضائي ضده في قضية مخدرات، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجوده هناك.

وداهمت قوة أمنية الشقة وألقت القبض على هيثم محمد وكان بحوزته تذاكر هيروين، واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق

وألقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة القبض على الممثل الشاب هيثم محمد "36 عامًا" في شقة بمنطقة الطالبية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجوده هناك، رغم صدور حكم قضائي بحقه في قضية مخدرات.

وأوضحت التحريات أنه تم القبض على "هيثم محمد" في عام 2015، حين كانت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة تتفقد الحالة الأمنية في الشوارع ورصدت الفنان الشاب بصحبة شخصين آخرين أثناء تعاطيهم مواد مخدرة "هيروين" داخل سيارة في مدينة بدر.

وأوضحت التحريات وفحص السجل الجنائي للفنان أنه كان يقود سيارة في بدر قبل سنوات وضُبط أثناء تعاطيه المخدرات، وتم عرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله، فيما قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، وقتها، إخلاء سبيله وصديقيه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وفي عام 2017 حصل على حكم بالبراءة من تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة "الهيروين" من محكمة جنايات القاهرة.

المطرب مجدي شطة والمخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر البودر، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضرا بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أحمد ياسر المحمدي والتحرش بفتاة

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية أحالت اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر، فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات، وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

وفي 21 أكتوبر 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران بالسجن المشدد 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بـ نادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى، في اتهامه بـ التعدي على فتاة في دولة قطر.

عصام صاصا ودهس رجل على الطرق العام

تعرض مطرب المهرجانات عصام صاصا لحادث دهس على الطريق الدائري في مايو 2024

ثم أمرت نيابة الطالبية بالجيزة، بسرعة ضبطه وإحضاره، وبعدها أمرت بعرضه، على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

حيث صدم رجلاً بسيارته على الطريق الدائري ما تسبب في وفاة الرجل في الحال، وبعد ضبطه وإخضاعه لتحليل مخدرات، تم إخلاء سبيله بكفالة مادية، حيث سافر بعدها صاصا إلى دبي.

كما انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور لفحص سيارة عصام صاصا، وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وتبين من نتائج تحليل المخدرات ثبوت تعاطي مغني المهرجانات للممنوعات، بينما عرض التفاوض والتصالح مع أسرة ضحيته لضمان نجاته من المحاكمة قبل رجوعه إلى مصر، واضطر بعد 3 أشهر إلى إعلانه الرجوع إلى مصر وتسليم نفسه.

وبعد تصالحه مع أسرة الضحية، اتهم عصام صاصا وشقيقه بتهم تعاطي المخدرات والتزوير لتستمر فصول الأزمة لفترة أطول مما توقع.

وفي 11 أغسطس 2024، ظهر عصام صاصا لأول مرة أمام الجنايات، وظهر عليه ملامح الندم، وبعد سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر.

فى 29 أغسطس 2024، ظهر عصام صاصا لثاني مرة وشقيقه أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، التى عاقبتهما بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

رجب عمران ودهس 3 أشخاص

وفي ديسمبر 2024، وقع حادث دهس ارتكبه اللاعب رجب عمران، لاعب نادي سيراميكا كليوبترا، بحق 3 أشخاص توفى منهم أثنين في منطقة أوسيم، وتم إخلاء سبيله بكفالة لأنه نقل المصابين للمستشفى دون هرب.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب أخر إثر حادث تصادم وقع على طريق اوسيم الوراق، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه ومضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية و لا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.

ونظرت محكمة الجنح المختصة بالجيزة، جلسة 1 يناير الجاري كأولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران" لاعب كرة قدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ "عادل" عامل بوزارة الزراعة و"سمارة" بائع أنابيب وإصابة "أيمن" صبي على طريق الوراق أوسيم بالجيزة.