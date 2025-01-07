سلطنة عمان تستلم 11 يمنيًا قادمًا من معتقل جوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنيًا كانوا معتقلين في جوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في شرق جزيرة كوبا، حيث لم يبقَ سوى 15 سجينًا لا يزالون محتجزين فيه.

وقال البنتاجون في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف»، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من جوانتانامو إلى بلده.

وبحسب البنتاجون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في جوانتانامو هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فورا إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما أن ثلاثة تم تأهيلهم أيضا لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان، وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر 2001.