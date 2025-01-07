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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

6 سنوات انتظار.. مواطن يناشد وزارة الإسكان لإنهاء أزمة تخصيص شقته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وصلت إلى باب "صوت الناس" في جريدة البوابة نيوز رسالة من المواطن محمد عاطف، يناشد فيها المسؤولين في وزارة الإسكان التدخل لحل أزمته المتعلقة بتخصيص وحدته السكنية، والتي استمرت معاناته بشأنها لست سنوات.

وأوضح محمد أنه حجز شقة بمساحة 90 مترًا في مدينة العبور ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي عام 2018، واستوفى كافة الأوراق المطلوبة وسدد الأقساط المستحقة.

لكن في عام لاحق، تم تحويل طلبه إلى الإسكان في مدينة 15 مايو، حيث فوجئ برفض البنك المعني للطلب بحجة عدم استكمال البيانات، رغم أنه قدم كل المستندات اللازمة للبنك.

وأشار محمد إلى أن موظف البنك أكد أن المشكلة تعود إلى خطأ ارتكبه موظف سابق، مما اضطره إلى تقديم الأوراق من جديد. ورغم إرسالها للصندوق المختص، إلا أن إجراءات التخصيص لم تنتهِ حتى الآن، مما سبب له مشقة كبيرة طوال هذه الفترة.

وعليه، يناشد محمد المسؤولين في وزارة الإسكان التدخل العاجل لإنهاء المشكلة، خصوصًا أنه استوفى جميع الشروط والمستندات المطلوبة منذ سنوات طويلة.

صوت الناس المواطن محمد عاطف بالاستغاثة بالمسؤولين في الإسكان لإنهاء إجراءات تخصيص وحدته السكنية مواطن يناشد المسؤولين لحل أزمة تخصيص وحدته السكنية بعد انتظار 6 سنوات الإسكان بمدينة 15 مايو حيث أفاد البنك المعني بالرفض بسبب عدم استكمال البيانات رغم تقديمه كافة المستندات المطلوبة لبنك “ABC” بنك بلوم سابق ا مدينة العبور