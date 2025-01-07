«الزراعة» تصدر 13238 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية 2024

أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً بنشاطه خلال عام 2024.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع، إن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت إصدار عدد (13238 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (6467 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار التقرير، إلى إصدار عدد (1292 ترخيص تشغيل مميكن) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من خلال المنصات الرقمية (صفحة الوزارة - مصر الرقمية - أبلكيشن الموبايل) للخدمات الحكومية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك تيسيرا وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التى يقدمها القطاع إلكترونيا فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

- الموافقة على تسجيل عدد (8566) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (5500) تسجيلة محلية، (3066) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

ولفت التقرير، إلى إصدار عدد (550) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وأكد التقرير على تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (602) مصنع أعلاف على مستوى محافظات الجمهورية بعدد (1323) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

- بالإضافة إلى تشكيل عدد (66) لجنة بمشاركة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد (135) مصنع للأعلاف ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع أعلاف حاصلة على تراخيص تشغيل سارية من الوزارة.

وأشار إلى تنظيم عدد (38) ندوة توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربيين وتدريبهم على أفضل التقنيات فى مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة المختصة.

وأكد أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%) بمتوسط من 750 إلى 1000 طبق 30 بيضة يومياً، كما تم توزيع 404 ألف دجاج بياض عمر 100 يوم بأسعار مناسبة على شباب الخريجين وصغار المربين بأراضي الاستصلاح الجديد.



وقام القطاع باستقبال عدد (124) شكوى على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتم التعامل معها ودراستها فور ورودها والعمل على حلها و تذليلها فى أسرع وقت طبقاً للضوابط النظامية.



وأكد أنه تم اعتماد صرف مبلغ (865,526,000) مليون جنيه لعدد (1,013) مستفيد لتربية وتسمين عدد (12,661) رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالى التمويل حتى تاريخه 9 مليارات جنيه تقريباً استفاد منها حوالى 44 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة السيد الرئيس"حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالى الرؤوس الموزعة يزيد عن 510 ألف رأس ماشية.

- الموافقة على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج (خامات وإضافات أعلاف - كتاكيت جدود وأمهات تسمين - كتاكيت أمهات بياض - معدات والآت مزارع) بما يفي المتطلبات.

كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.