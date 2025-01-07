سفير مصر بفرنسا يهنئ أسقف باريس والجالية المصرية القبطية بعيد الميلاد المجيد

قدم السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس، التهنئة لنيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، رحب السفير علاء يوسف بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، ونقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الجالية المصرية القبطية بفرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا من الله تعالى أن يعيده عليهم بكل الخير والسعادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والرخاء.

وقال السفير علاء يوسف - في كلمته - إن "لقاءنا اليوم يجسد روح التماسك والترابط بين أبناء وطن واحد، سواء كنا على أرض مصر أو في الخارج، ويؤكد أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم لوطننا الحبيب مصر؛ بما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تعلي قيم الحرية والمساواة وتحتضن الجميع دون تفرقة".

وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، تحديات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، "تظل مصر صامدة بفضل وعي وإرادة شعبها العظيم وتبقى الدولة المصرية متماسكة بفضل هذا التكاتف المستمر لأبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء، رغم التحديات الضاغطة التي تشهدها منطقتنا".

وتابع: "إنني على يقين تام بدوركم المحوري في تقديم الصورة الحقيقية لمصر وما تشهده من تقدم وتنمية وإعلاء لقيم السلام والتسامح واحترام حقوق الإنسان، فأنتم تمثلون صوت مصر المضيء، وتسهمون بفاعلية في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق مستقبل مشرق يليق بتاريخها العريق وحضارتها العظيمة".

وأعرب السفير علاء عن خالص تهانيه، وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة المصرية في فرنسا والقنصلية العامة في باريس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يشهد هذا العام نهاية الأزمات في منطقتنا، وأن يعم السلام والمحبة، وأن يكون عاما مليئا بالسعادة والنجاح.

حضر القداس أيضا بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

وترأس الأنبا مارك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل، مقدما التهنئة لجميع الأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد ومتمنيا لهم بمزيد من الخير والسلام.