أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ800 ألف و10 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 800 ألف و10 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرين فورم، أن الجيش الروسي خسر 1970 جنديًا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 9 آلاف و710 دبابات و20 ألفا و189 مركبة مدرعة و21 ألفا و710 من النظم المدفعية و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1038 من أنظمة الدفاع الجوي و3006 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و681 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و33 ألفا و226 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و708 طائرات بدون طيار.

