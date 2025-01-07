حزب الاتحاد ينعى الفريق جلال هريدي رئيس «حماة الوطن»

نعى حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأعرب الحزب عن خالص تعازيه للحياة الحزبية التي فقدت أحد رجالها ومؤسس حزب حماة الوطن، مؤكدا أن كفاح الفقيد الوطني ودفاعه عن أرض مصر وبطولاته التي سطرها مع القوات المسلحة ستظل خالدة في وجداننا، ومصدر إلهام لنا جميعا.

كما تقدم الحزب بخالص تعازيه إلى أسرة الراحل، والنائبة ميرال هريدي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.