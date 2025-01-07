أبرزهم بيرسي تاو.. غياب 11 لاعبًا عن قائمة الأهلي أمام سموحة

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا كبيرًا من اللاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام سموحة

ويغيب عن قائمة الأهلي في مواجهة سموحة عدد كبير من اللاعبين سواء للإصابات أو أسباب فنية، حيث استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كلا من: بيرسي تاو - خالد عبد الفتاح - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - مصطفى مخلوف لأسباب فنية، بينما يغيب محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - كريم فؤاد - علي معلول - طاهر محمد طاهر - رضا سليم بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

مباراة الأهلي وسموحة.. وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏