ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

من بريطانيا إلى فرنسا.. غضب أوروبي من تصريحات إيلون ماسك حول استغلال الأطفال جنسيًا

كير ستارمر
كير ستارمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انضم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى قادة أوروبيين آخرين في التعبير عن الغضب من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد "التدخل" في الخطاب السياسي لبلادهم، معتبراً أن أغنى رجل في العالم "تجاوز الحد"، بعد تعليقاته بشأن التعامل مع فضيحة عصابات استغلال الأطفال في بريطانيا.

وتأتي تصريحات ستارمر في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز وآخرين إلى الملياردير في قطاع التكنولوجيا، لمحاولته "التأثير على السياسة الخارجية"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقال ستارمر للصحفيين: "أولئك الذين ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة في كل مكان لا يهتمون بالضحايا، بل يهتمون بأنفسهم"، في هجوم مبطن للرد على عاصفة من الجدل على الإنترنت أثارها إيلون ماسك.

ومنذ عدة أيام، استغل ماسك، منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، لإعادة إحياء فضيحة استمرت لسنوات بشأن "اعتداءات جنسية" على الأطفال في بعض مناطق إنجلترا.

وزراء بريطانيا