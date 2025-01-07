من بريطانيا إلى فرنسا.. غضب أوروبي من تصريحات إيلون ماسك حول استغلال الأطفال جنسيًا

انضم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى قادة أوروبيين آخرين في التعبير عن الغضب من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد "التدخل" في الخطاب السياسي لبلادهم، معتبراً أن أغنى رجل في العالم "تجاوز الحد"، بعد تعليقاته بشأن التعامل مع فضيحة عصابات استغلال الأطفال في بريطانيا.

وتأتي تصريحات ستارمر في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز وآخرين إلى الملياردير في قطاع التكنولوجيا، لمحاولته "التأثير على السياسة الخارجية"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقال ستارمر للصحفيين: "أولئك الذين ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة في كل مكان لا يهتمون بالضحايا، بل يهتمون بأنفسهم"، في هجوم مبطن للرد على عاصفة من الجدل على الإنترنت أثارها إيلون ماسك.

ومنذ عدة أيام، استغل ماسك، منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، لإعادة إحياء فضيحة استمرت لسنوات بشأن "اعتداءات جنسية" على الأطفال في بعض مناطق إنجلترا.