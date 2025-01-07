كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا أسرع من الصوت بـ12 مرة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على "تجربة ناجحة" لإطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى أسرع من الصوت الاثنين، متعهداً بتسريع قدرات بيونج يانج النووية والصاروخية.

وكان هذا أول صاروخ تطلقه كوريا الشمالية منذ الخامس من نوفمبر، وتزامن إطلاقه مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، حيث تعهد بالتعاون معها واليابان للرد على التهديدات العسكرية المتزايدة من بيونج يانج.

وأُجري الاختبار قبل أقل من أسبوعين من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه، وكان ترامب قد عقد قمماً غير مسبوقة مع كيم خلال فترة ولايته الأولى وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

وأُطلق الصاروخ من ضواحي بيونج يانج وحلق لمسافة 1500 كيلومتر تقريباً بسرعة تفوق سرعة الصوت 12 مرة، ووصل إلى ارتفاع قارب 100 كيلومتر قبل أن يهبط إلى "الذروة الثانية" البالغة 42.5 كيلومتر ويقوم بالمناورة للهبوط الدقيق على موقع قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه قبالة الساحل الشرقي.