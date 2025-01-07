6 بلوجرز من مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم

مهنة "البلوجر" أصبحت وجهة لكل من لا يمتلك مهنة محددة، حيث انتشرت خلال عام 2024 مئات الفيديوهات لعشرات البلوجرز، والتي لم تخلُ من محتوى يثير الغرائز ويخدش الحياء العام، وكل ذلك بهدف جني أرباح مادية كبيرة.

وتم تقديم العديد من البلاغات ضد هؤلاء البلوجرز بتهم التحريض على الفجور والفسوق وإثارة الغرائز.

نستعرض أبرز هذه البلاغات:

هدير عبد الرازق

في المقدمة تأتي البلوجر هدير عبد الرازق والتي تقدمت ضدها بلاغات كثيرة جداً، وبدأت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية متابعة مقاطعها في مايو 2024.

وأكدت أنها مقاطع مخلة وتدعو إلى الفسق والفجور، عبر حساباتها الشخصية على تيك توك وإنستجرام، بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وعادات وتقاليد مجتمعنا المصري.

وتمكنت الشرطة من القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول الذي تبين احتوائه على فيديوهات تشير إلى تلك الاتهامات.

وبمواجهتها أنكرت تلك الاتهامات واصفة نفسها أنها موديل إعلانات مقابل مبالغ مالية، لتخلي النيابة العامة سبيلها مع استكمال جلسات القضية في ساحات المحاكم.

وفي 28 ديسمبر 2024،أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كروان مشاكل وإنجي حمادة

أحُيل التيك توكر الشهير كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة إلى المحاكمة على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ مجتمعنا المصري، وذلك عن طريق بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وتصدرت القضية عناوين الأخبار وتم تداولها إعلاميا تحت مسمى فيديو المطبخ.

وفي شهر يونيو 2024 أصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمها ضدهما بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه

ثم استأنفا كروان وإنجي على ذلك الحكم، لتقبل المحكمة الاستئناف المقدم في سبتمبر2024، وتلغي حكم حبس إنجي حمادة، مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، علاوة على تأييد حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وعارض كروان مشاكل على الحكم مرة أخرى، ومن المفترض أن يصدر قرار المحكمة بشأنه في 18 يناير 2025.

سوزي الأردنية

تصدرت قضية سوزي الأردنية محركات البحث وتصدرت التريند بعد الفيديو الشهير لها ''آه.. الشارع اللي وراه''، ثم تقدم ضدها عشرات البلاغات بتهمة التحريض على الفسق والفجور وتقديم محتوى وألفاظ خارجة عن طريق وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها قبل أن تخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه.

وبعد ذلك أحيلت القضية لمحكمة جنح المطرية التي أصدرت حكمها ضدها بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 100 ألف جنيه

ثم استأنف دفاعها على الحكم الصادر ضدها وحددت جلسة 12 يناير الجاري للنطق بالحكم

البلوجر رودي محمد خلف

انتشرت فيديوهات البلوجر رودي محمد خلف أثناء بثها مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحساب الشخصي لـ التيك توكر رودي محمد، على منصة التيك توك، وتبين بثها فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور، علاوة على الترويج للأعمال المنافية للآداب بهدف زيادة المشاهدات ومتابعيها لتحقيق الأرباح المادية.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليها بمحافظة الإسكندرية، وحبسها منتظرًا صدور قرارًا من المحكمة بشأنها.

البلوجر نادين طارق

البلوجر نادين طارق انتشرت بشكل سريع جداً على منصة التيك توك بسبب مقاطع الفيديو البث المباشر، التي كانت تذيعها واتهمت خلالها إحدى صديقاتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها.. كما اتهمت زوجها أيضًا بالتعدي عليها بالسب والشتم،

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية بث وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور، خاصة بحساب - طارق - علاوة على أنها لا تتناسب مع مجتمعنا المصري، عبر تطبيق التيك توك بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية بغرض الشهرة وتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وتم القبض وإحالتها للمحكمة وصدر حكم بحبسها عام وغرامة 100 ألف جنيه، ثم استأنفت على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية ليصدر حكمًا جديدًا بإلغاء حكم حبسها، في أواخر أكتوبر.

وحش الكون

ألقت قوات الشرطة القبض على السيدة الشهيرة بـ "وحش الكون" لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات.

وبالتحقيق معها تم توجيه عدة تهم لها منها استغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستجرام ويوتيوب بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية، لتدفع بهم إلى خلف القضبان.