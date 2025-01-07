اليوم.. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري أمام سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل مع إنبي بالجولة الماضية من الدوري، كما يسعى أيضا لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يخطط فريق سموحة لتحقيق نتيجة إيجابيه أمام الأهلي، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في ظل النتائج الكارثية الي يمر بها الفريق ولم يحقق إلا فوزا وحيدا في الدوري وتلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 5 نقاط فقط.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏