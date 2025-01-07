«ثقافة الغربية» تنظم فعاليات توعوية وورش للموهوبين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات والأنشطة، بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

ضمت الفعاليات التي أقيمت بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى عددا من الورش الفنية للأطفال، الذين تسابقوا في رسم وتلوين لوحاتهم الفنية، كما أعقبها فقرات مخصصة لاكتشاف مواهبهم في الشعر، والغناء، والتمثيل.

في سياق الفعاليات التوعوية، أوضحت د. هدير حسانين، مسئول الإعلام الصحي بمديرية الصحة بالغربية، خلال كلمتها بمحاضرة أقيمت صباح اليوم بدار الكتب بطنطا، بأن الإسعافات الأولية من شأنها إنقاذ روح من الهلاك، لافتة إلى أن الكثير من الدراسات قد أكدت أهمية التعرف على إجراءات الإسعافات الأولية لتقديمها للشخص المصاب، لحين وصول الفريق الطبي المختص.

وشددت على أنه من المهم معرفة أن الإسعافات الأولية لا تُغني مطلقًا عن العناية والعلاج الطبي، ولا تحلّ محل تدخّل وتشخيص الطبيب المختص، كما واستعرضت أهم الأساليب في اسعاف من تعرض لبعض الحالات التي تستدعي معها تدخل الإسعافات الأولية، ومن بينها، الحروق، وحالات الإصابة بضربات الشمس في فصل الصيف، وكذلك التعرض لغيبوبة السكر، أو ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وكذلك حالات الكسور البسيطة.

هذا وشهدت العديد من مواقع الثقافة بالغربية برئاسة وائل شاهين، باقة من الأنشطة، التي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن بينها: ورشة حكي عن العام الميلادي الجديد، بمكتبة قرية الأطفال، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي، ومكتبة العامرية الثقافية، ومكتبة د. سميرة موسى، وقصر ثقافة المحلة.

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