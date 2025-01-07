18 يناير.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بعين شمس

حددت نيابة عين شمس، جلسة 18 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعقار في منطقة عين شمس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار بداخلها سلك إنارة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.