وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب، وخدمة أبناء الوزارة.

وأكد وزير الري، استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم، وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

كما اكد ، استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .

جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية عدد (٣) قطع، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.

كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجار ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة أخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها، وجار الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة أخرى، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى.

كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.