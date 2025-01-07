اليوم.. شبورة مائية وأمطار على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.