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الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

اليوم.. إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يُستأنف العمل صباح غد الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 في المواعيد الرسمية للعمل.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير  2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

مواعيد العمل في البنوك

مواعيد العمل لموظفين البنوك بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. 

أما بالنسبة للعملاء، فسيتم استقبالهم في الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وفقًا لتوقيت البنك المركزي.

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