أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4251 جنيها للشراء، 4274 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3897 جنيها للشراء، 3918 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3720 جنيها للشراء، 3740 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3189 جنيها للشراء، 3206 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2480 جنيها للشراء، 2493 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29760 جنيها للشراء، 29920 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 132234 جنيها للشراء، 132945 جنيها للبيع.