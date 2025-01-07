أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، والموافق إجازة عيد القيامة المجيد.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 50.60 للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع، في بنوك (مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدوليCIB، والبركة، والإسكان والتعمير، المصرف المتحد، والإسكندرية).

وبلغ سعر الدولار نحو 50.61 للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي، بينما سجل سعر الدولار نحو 50.62 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع، في بنكي (كريدي اجريكول، وقناة السويس).

سجل سعر الدولار نحو نحو 50.65 جنيه للشراء، مقابل 50.75 جنيه للبيع، في بنكي (القاهرة، وأبو ظبي التجاري).

وسجل سعر الدولار في بنكي (أبو ظبي الإسلامي، أبوظبي الأول) نحو 50.68 جنيه للشراء، مقابل 50.78 جنيه للبيع.