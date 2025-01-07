انتبه.. الصداع قد يكون مؤشرا لمرض خطير

أكد طبيب الأعصاب وتقويم العمود الفقري الروسي أرتيوم باريشيف أن الصداع قد يكون مؤشرا على وجود بعض الأمراض في الجسم، وفقا لما نشرته مجلة فيستي.

وقال الطبيب: يمكن أن يكون الصداع عرضا لمرض ما ولذا لا يجب تجاهله في حال ظهوره بشكل متكرر فقد ينجم الصداع عن إصابة في الأوعية الدموية أو مرض عضلي مزمن.

وأضاف: قد يصاب البعض بآلام في الرأس نتيجة الصداع النصفي وهذه الحالة تتميز بظهور نوبات ألم نابضة في جانب واحد من الرأس وقد تظهر عدة مرات في الشهر في حال زاد الألم تدريجيا وكان هناك شعور بالضغط في الرأس فهذا يعني أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة يجب عليه مراجعة الطبيب فورا.

كما أشار إلى أن الصداع قد يكون نتيجة للتوتر في عضلات الظهر والرقبة كما قد الجنف وانحناء العمود الفقري يتسببان أيضا بمشكلات في عضلات الظهر والرقبة الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور أعراض الصداع كما أن أعراض الصداع يمكن أن تكون ناجمة عن إصابات أو أمراض في الفقرات أو في أعصاب الرقبة والرأس.

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن الصداع قد يكونا عرضا للإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض الأوعية الدموية وأمراض العيون وبعض الأمراض المتعلقة باضطراب الهرمونات وفي بعض الأحيان يكون سببه التوتر والإجهاد أو الإفراط في تناول المواد المنبهة مثل الكافيين.