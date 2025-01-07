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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسقف كنائس البحر الأحمر يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة

الانبا ايلاريون أسقف
الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر
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ترأس الأنبا إيلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، مساء أمس الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، وسط حضور كبير من الأقباط إلى جانب عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، من المقيمين أو زائري المدينة.

وشهدت الكاتدرائية أجواءً احتفالية مميزة وتواجد كبير من المواطنين مع تطبيق إجراءات وقائية وأمنية مشددة، حيث توافد المئات من المواطنين للاحتفال وأداء قداس عيد الميلاد، كما تم تأمين محيط الكاتدرائية وكافة الكنائس والأديرة في المحافظة من خلال تعزيزات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق الطرق الجانبية المحيطة، وإزالة السيارات المتروكة، إلى جانب عمليات التفتيش الدقيقة لضمان سلامة المحتفلين.

وأعرب الأنبا إيلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، خلال قداس عيد الميلاد المجيد الذي أُقيم بكاتدرائية الأنبا شنودة في مدينة الغردقة، عن تمنياته بأن يعم السلام والمحبة كافة أرجاء مصر والعالم، مؤكدًا أن عيد الميلاد هو عيد المحبة والسلام، والدعوة إلى العطاء والتسامح والعمل من أجل خير البشرية.

كما قدم الأنبا إيلاريون التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكافة أبناء الشعب المصري، مشيدًا بروح الوحدة الوطنية التي تعم المجتمع المصري، داعيًا أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن تظل مصر مثالًا للتآخي والمحبة بين جميع أبنائها.

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