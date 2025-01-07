مدير أمن البحر الأحمر يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قام اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، يرافقه اللواء أحمد عبدالله حكمدار البحر الأحمر بجولة شملت عددًا من كنائس الغردقة لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على الروابط الراسخة التي تجمع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم.

استهل مدير الامن جولته بزيارة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس حيث استقبله الأنبا إيلاريون. أسقف البحر الأحمر الذي رحب بالزيارة وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة لضمان أجواء آمنة خلال الاحتفالات. وأكد الأسقف أن مثل هذه المبادرات تُعزز من روح الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

ثم تابع مدير الأمن، جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث التقى بالقس بشير الذي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق روح المحبة بين المصريين.

وفي ختام جولته قام بزيارة الكنيسة الكاثالوكية، وكان في استقباله القس يؤانس اديب راعي الكنيسة الذي بدوره قدم الشكر لمدير الامن علي زيارته للتهنئة بعيد الميلاد المجيد مشيدا بجهود الامن في تأمين المناسبات الدينية .

وأكد اللواء حسن عبدالعزيز أن وزارة الداخلية تضع تأمين المناسبات الدينية على رأس أولوياتها مشددًا على أن الأعياد الدينية هي مناسبات وطنية تعكس قوة الوحدة بين المصريين.

وأضاف: “نحن نعمل جميعًا يدًا بيد لتحقيق الأمن والاستقرار مؤكدين أن مصر ستظل نموذجًا للوحدة والتآخي”.

هذا وقد عبّر قادة الكنائس عن شكرهم لمدير الأمن على زيارته، وتقديمه رسالة محبة وتقدير تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين مختلف المؤسسات والطوائف.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية أمن البحر الأحمر لتعزيز التواصل المجتمعي بما يُسهم في خلق أجواء احتفالية يسودها الأمن والسلام تجسيدًا لقيم الوحدة الوطنية.

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