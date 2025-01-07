مبادرة "شتاء دافئ"| "الشعب الجمهوري" بالمنيا يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا

قام حزب الشعب الجمهوري بالمنيا بالمشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "شتاء دافئ" بتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك تحت إشراف محمد أبو حتة أمين الحزب بالمنيا.

تقدم هاني مطير الفرجاني رئيس لجنة القبائل العربية بالحزب بتوزيع الأغطية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة بني مزار شمال المنيا مشيرًا إلي أن الحزب أطلق الفاعلية السنوية تنفيذا لتوجيهات القيادة المركزية للحزب للمشاركة في المبادرة الرئاسية "شتاء دافئ".

وقال رئيس لجنة القبائل العربية، "أن حزب الشعب الجمهوري اعتاد أن يشارك المواطنين همومهم، وستواصل أمانات الحزب توزيع البطاطين بمختلف المحافظة، وتحيا مصر".

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