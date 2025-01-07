تفاصيل حريق ضخم نتيجة انفجار خط غاز بطريق بلبيس

أصدرت محافظة القليوبية بيانا توضيحيا بشأن الحريق الهائل الذي اندلع جراء انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي.

وأوضح البيان أنه قد تلقت غرفة عمليات المحافظة في تمام الساعة الثانيه عشر والنصف صباح اليوم الاثنين خبر يفيد بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركه أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصه تابع لشركة انابيب البترول أدى إلى احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر.

وعلى الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس توفيق شريف مساعد رئيس شركه أنابيب البوتاجاز للعمليات واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والدكتور محمد ليله رئيس مركز ومدينة الخانكة الي موقع الحادث حيث جرى غلق المحابس العمومية والآن في مرحلة التبريد وجاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية وتحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي وتم توجيه عدد ٩ سيارات اسعاف بموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

حريق بلبيس

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