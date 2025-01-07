بالصور.. "مستقبل وطن" بالمنيا يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بالكنائس

شهدت مطرانيات المنيا التسع توافد الحضور لتقديم التهنئة بعيد الميلاد، حيث حمل حزب مستقبل وطن المنيا هدايا الرئيس للأطفال الأقباط وسط أجواء تسودها المحبة والسعادة.

جاء ذلك تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوي أمين التنظيم وحضور الهيئة البرلمانية للحزب وكافة القيادات التنظيمية بهيئة مكتب المحافظة وهيئات مكاتب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية،

تم تقديم التهنئة للقيادات والرموز الدينية الكنائسية وللحضور داخل المطرانيات والكنائس أثناء توافدهم لحضور قداس عيد الميلاد، وبعدها قامت أمانات العمل الجماهيري والشباب بمشاركة أمانات الإعلام والمتابعة والعلاقات العامة بتوزيع "هدية الرئيس " على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة على أن مصر ستظل دائمًا قوتها في نسيجها الواحد وتماسك أبنائها الذين تجمعهم مشاعر الود والحب والإخاء، سائلًا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية وأن تستمر خطط البناء والتنمية للجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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