السيطرة علي حريق شب داخل مطعم شهير بفيصل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة علي حريق شب في مطعم شهير بشارع فيصل، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.