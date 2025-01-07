ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة علي حريق شب داخل مطعم شهير بفيصل

الحريق
الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة علي حريق شب في مطعم شهير بشارع فيصل، دون وقوع خسائر بشرية.
 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.
 وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة علي الحريق وإخماده.

اشتعال النيران الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على حريق رجال الحماية مطعم شهير