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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا ترسل 11 سجينا يمنيا من جوانتانامو إلى عمان وتعلن بقاء 15 فقط

معتقل جوانتانامو
معتقل جوانتانامو
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت 11 معتقلا يمنيا من جوانتانامو إلى سلطنة عمان في عملية إعادة توطين كبرى تخفض عدد السجناء إلى 15 شخصا فقط.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن "الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل كبير وإغلاق معتقل جوانتانامو في نهاية المطاف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 18 ديسمبر الماضي إطلاق سراح سجين كيني من غوانتانامو.

من الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أنشأت سجن جوانتانامو في كوبا بعيدا عن أعين القانون بعد هجوم 11 سبتمبر، حيث تعتقل وتنكل في من يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان.

أمريكا سجينا يمنيا جوانتانامو عمان