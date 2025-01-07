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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القنصل المصري في باريس ووفد من السفارة والقنصلية يشاركون الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

صورة من داخل الحدث
صورة من داخل الحدث
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شارك القنصل العام في باريس السفير تامر توفيق، في احتفال الكنيسة القبطية الارثوذكسية في فرنسا بعيد الميلاد المجيد، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا مارك، وللأقباط.

كما شارك سيادة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا. 

وحضر أيضًا، لواء بحري جورج نوصير ملحق وزارة الدفاع المصري في باريس، والقنصل نادين سامي، والقنصل  محمد حسين، والوزير المفوض السيد فؤاد، والمستشار أحمد الهرميل، والمشار أحمد الحفناوي، والدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي في باريس.

الاحتفال بعيد الميلاد السفير علاء يوسف السفير تامر توفيق السيدة العذراء مريم المستشار الثقافى