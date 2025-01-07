القنصل المصري في باريس ووفد من السفارة والقنصلية يشاركون الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

شارك القنصل العام في باريس السفير تامر توفيق، في احتفال الكنيسة القبطية الارثوذكسية في فرنسا بعيد الميلاد المجيد، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا مارك، وللأقباط.

كما شارك سيادة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.

وحضر أيضًا، لواء بحري جورج نوصير ملحق وزارة الدفاع المصري في باريس، والقنصل نادين سامي، والقنصل محمد حسين، والوزير المفوض السيد فؤاد، والمستشار أحمد الهرميل، والمشار أحمد الحفناوي، والدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي في باريس.