تفاصيل الاجتماع المشترك بين شباب حزبي "المصري الديمقراطي" و"العدل المركزية"

اجتمع، مساء أمس الاثنين، اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع أمانة شباب حزب العدل المركزية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأكد الطرفين على أهمية الشباب ودورهم السياسي والمجتمعي، وأنهم المحور الرئيسي الذى يساهم في بناء المجتمع والدولة الحديثة.

كما أكدا على أهمية العمل على اعداد كوادر شبابية مؤهلة لممارسة العمل المجتمعي والسياسي الذى يساهم في الوطن.

وشدد وليد دنقل، نائب رئيس اتحاد الشباب وأمين التنظيم اتحاد الشباب، على أهمية استكمال التعاون في الفترة القادمة وان يكون الهدف الأساسي هو بناء كوادر سياسية والعمل علي تدريب وتأهيل الشباب من الحزبين ليصبح لدنيا جيل كامل من السياسيين فئة الشباب قادرين علي المنافسة في كافة العمليات الانتخابية.

كما أكد على مهران امين شباب حزب العدل على ضرورة بناء قنوات تواصل بين الشباب وفتح مجالات للتعاون بين شباب الأحزاب المصرية، كما تطرق إلى أن هذا التعاون ليس فقط نتاج عن قرب الحزبين لكن أيضا هو نتاج عن تكاتف الشباب لخلق مساحات للشباب في الحياة السياسية، كما أكد على ضرورة دعوة شباب الأحزاب للانضمام والتعاون والعمل الجماعي لبناء وتأهيل صفوف عده من الكوادر السياسية الشبابية.

وتحدث اسلام مدين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب، على ضرورة تفعيل التواصل بين شباب الحزبين بالمحافظات والاستفادة من الخبرات التنظيمية والسياسية المتنوعة والخروج من دائرة المركزية لتفادى عزوف الشباب عن المشاركة.

وأكد شادي عبدالعاطي، امين الاعلام والمتحدث الإعلامي لاتحاد الشباب، على أهمية تدريب الشباب بالمحافظات والبدء بالصعيد، فضلًا عن ضرورة إعداد كوادر إعلامية شابة بجميع المحافظات التي تعد خطوة أولية من ضمن محاور التدريبات القادمة.

واختتم اللقاء بين الطرفين بتأكيدهم على استمرارية وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج التدريبة بجميع المحافظات.

حضر اللقاء على مهران - امين الشباب بحزب العدل، وإسلام صبحى - امين مساعد امانة الشباب بحزب العدل، ووليد دنقل - نائب رئيس اتحاد شباب وامين التنظيم اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشادي عبد العاطي - أمين الاعلام والمتحدث الإعلامي اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإسلام مدين - عضو المكتب التنفيذي اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي.