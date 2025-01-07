زيلينسكي: كبدنا روسيا خسائر فادحة في "كورسك"

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة طوال 5 أشهر من القتال في منطقة كورسك جنوبي روسيا، من ضمنها مقتل 15 ألف جندي.

وأضاف زيلينسكي في خطابة المسائي المصور أن عملية كورسك أدت إلى إنشاء منطقة عازلة، ما حال دون انتشار القوات الروسية في مناطق رئيسية على الجبهة في شرقي أوكرانيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفي أغسطس، توغلت قوات أوكرانية داخل مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، وما تزال تسيطر على مناطق فيها.

بدوره، قال مسؤول عسكري أوكراني الاثنين، إن قواته تكبّد قوات موسكو "خسائر" في كورسك، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجومًا مضادًا في هذه المنطقة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة "فرانس برس" في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر".