ads
الثلاثاء 07 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: كبدنا روسيا خسائر فادحة في "كورسك"

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،  الاثنين، إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة طوال 5 أشهر من القتال في منطقة كورسك جنوبي روسيا، من ضمنها مقتل 15 ألف جندي.

وأضاف زيلينسكي في خطابة المسائي المصور أن عملية كورسك أدت إلى إنشاء منطقة عازلة، ما حال دون انتشار القوات الروسية في مناطق رئيسية على الجبهة في شرقي أوكرانيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفي أغسطس، توغلت قوات أوكرانية داخل مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، وما تزال تسيطر على مناطق فيها.

بدوره، قال مسؤول عسكري أوكراني الاثنين، إن قواته تكبّد قوات موسكو "خسائر" في كورسك، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجومًا مضادًا في هذه المنطقة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة "فرانس برس" في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا خسائر فادحة كورسك