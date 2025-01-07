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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يوجه رسالة عتاب إلى دول أفريقية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول بسبب ما وصفه بـ "عدم امتنانها" لفرنسا، رغم جهودها في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وقال ماكرون في كلمة بثتها صفحة قصر الإليزيه على منصة "إكس": "كانت بيننا وبين أفريقيا علاقة أمنية كانت ذات منفعة متبادلة".

وأضاف أن أحد الملفات المشتركة كان التزام فرنسا بمحاربة الإرهاب منذ عام 2013، مؤكدًا: "كنا على حق، وأعتقد أنهم نسوا أن يقولوا شكرًا، لا بأس، سيأتي ذلك الشكر مع الوقت" بحسب تعبيره.

وأشار ماكرون إلى أن أي "زعيم أفريقي لم يكن ليحكم دولة ذات سيادة لو لم يكن للجيش الفرنسي وجود في المنطقة" بحسب قوله. 

وأضاف أن اضطرت في السنوات الأخيرة إلى سحب قواتها من عدة دول أفريقية بسبب الانقلابات العسكرية، مؤكدًا أن القوات الفرنسية كانت منتشرة هناك "بناء على طلب الدول ذات السيادة"، لكنها غادرت بعد تغيير السلطة، حيث أن فرنسا "ليست قوة تساعد انقلابيين" وفق تعبيره.

وعلى الرغم من هذه الانسحابات، لا تزال فرنسا تحتفظ بأربع قواعد عسكرية في أفريقيا، أكبرها في عاصمة ساحل العاج، أبيدجان، حيث يتمركز حوالي 950 جنديًا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة عتاب دول إفريقية