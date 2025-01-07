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الثلاثاء 07 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بطريق بلبيس الخانكة

حريق بلبيس
حريق بلبيس
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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، إثر حادث انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.
وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

انفجار خط غاز طريق بلبيس الصحراوي لقي شخص مصرعه مصرع شخص