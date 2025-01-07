«بلومبرج»: أحزاب بريطانية كبرى تدعو ترامب لإعادة تقييم علاقته بماسك

أفادت وكالة «بلومبرج» بأن أعضاء بارزين في أحزاب بريطانية كبرى دعوا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإعادة تقييم علاقته بالمليادرير إيلون ماسك بعد انتقاداته للسياسة البريطانية.

وذكرت الوكالة أن "كبار السياسيين من الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا حثوا دونالد ترامب عبر حلفاء له بشكل سري، على إعادة النظر في علاقته مع إيلون ماسك بعد أن أدلى ماسك بسلسلة من التصريحات الاستفزازية المتزايدة حول السياسة البريطانية".

ووفقا للمصادر، فإن "بعض السياسيين البريطانيين من حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض وحزب الإصلاح البريطاني اليميني أبلغوا حلفاء الرئيس الأمريكي المستقبلي أن تصريحات ماسك تضر بسمعة ترامب حتى بين مؤيديه في لندن".

وقال أحد المصادر للوكالة إن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب أعربوا بالمثل عن قلقهم من انتقاد الملياردير النشط للسياسة البريطانية.

ووفقا لأحد السياسيين البريطانيين المقربين من الفريق الانتقالي لترامب، فإن "ماسك تجاوز سلطته وبات الآن يشكل خطرا على الرئيس الأمريكي المستقبلي".

وكان ماسك قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في المملكة المتحدة وسط فشل الانتخابات الأخيرة لحزب العمال الحاكم.

وصرح ماسك الذي دعا إلى التصويت لصالح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الشعبوي اليميني باعتباره "الأمل الوحيد"، بأن الحزب يحتاج إلى تغيير زعيمه نايجل فاراج.

وهاجم ماسك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد تصريحات أدلى فيها الأخير بأن الحكومة البريطانية تقف ضد الهجمات على المجتمعات المسلمة في ظل موجة من الاضطرابات.

وتساءل ماسك منتقدا تصريحات ستارمر، عمّا إذا كان ينبغي على الحكومة أن تقلق بشأن الهجمات على جميع المجتمعات.

كما كتب الملياردير الأمريكي في منصته الاجتماعية "إكس"، تعليقا على أحد مقاطع فيديو يظهر احتجاجات في المدن البريطانية أن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه".

وفي وقت لاحق، ردّ ممثل ستارمر بأن تصريحات ماسك التي تنبأت بحرب أهلية في بريطانيا لا تستند إلى أي أدلة.