المصري الديمقراطي ينعي الفريق جلال الهريدي

نعى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وتقدم قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء والمواساة لقيادات وأعضاء حزب حماة الوطن.

واختتم الحزب: "للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان".

ونعت قيادات حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع.

وأشار حزب حماة الوطن، الذي رأسه الفريق جلال الهريدي إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

ويعد الفريق جلال الهريدي من أبرز القادة العسكريين في تاريخ مصر الحديث، وكان له إسهامات كبيرة في الحياة السياسية، إذ ترأس حزب حماة الوطن وشارك كعضو بمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد تشييع الجثمان ومراسم العزاء.

وتوفى منذ قليل، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، حسبما أكد علاء الهريدي، حفيد الفقيد.

وكتب «علاء» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «مع السلامة يا حبيبي يا أبويا يا ظهري يا سندي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي وحبيبي الفريق جلال الهريدي، اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك».