بايدن يستقبل ترامب قبل حفل التنصيب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل خليفته دونالد ترامب قبل حفل التنصيب وسيحضر الحدث.

وقالت جان بيير: "لقد قمت بدعوة الرئيس القادم صباح يوم 20 يناير إلى البيت الأبيض وسوف أكون في حفل تنصيبه في وقت لاحق من ذلك اليوم، هذا ما قاله بايدن"، مضيفة "أعتقد أن الرئيس يحاول أن يكون قدوة" وفق تعبيرها.

ويذكر أنه في عام 2021، لم يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن، قائلا حينها إنه فاز في انتخابات مزورة، وغادر الجمهوري البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم 20 يناير وتوجه إلى فلوريدا.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "يعقد" عملية انتقال السلطة.

وحصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الدعم الكافي من مندوبي الولايات للكونغرس للموافقة على فوزه، بحسب بث اجتماع الجلسة المشتركة للمشرعين وتم إعلان فوزه رسميا بالانتخابات.

وكانت انتخابات 5 نوفمبر الماضي الانتخابات الـ 60 في تاريخ الولايات المتحدة، وسيصبح ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة بعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.