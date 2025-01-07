علاء يوسف يشارك الاقباط في فرنسا احتفالهم بعيد الميلاد

شارك سيادة السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا وإمارة موناكو ومندوبنا الدائم في اليونسكو في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا مارك، وللأقباط، كما نقل تهنئة رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد للجالية المصرية في الخارج.

وقد حضر القداس أيضًا كوكبة من أعضاء البعثة الدبلوماسية والعسكرية والثقافية المصرية بباريس، يتقدمهم الملحق العسكري، وقنصل مصر العام لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

شارك في الاحتفال السفير علاء يوسف والسفير القنصل العام تامر توفيق، ولواء بحري جورج نوصير ملحق وزارة الدفاع المصري في باريس، والقنصل نادين سامي، والقنصل محمد حسين، والوزير المفوض السيد فؤاد، والمستشار أحمد الهرميل، والمشار أحمد الحفناوي، والدكتورة شاهندا عزت المستشار الثقافي في باريس، ومن مكتب وزارة الدفاع المصرية عميد محمد بكري والعميد محمد مصطفي والعقيد عادل باشا عقيد طبيب محمد عماد، والمقدم مصطفى الورداني والمقدم محمد طارق، الرائد ايمن يسري، والرائد عمر فهمي. وهنأت مونيكا هاني اسطفان مترجمة مكتب الدفاع.

حضر أيضا للتهنئة سيف المصري محامي لدى محكمة الاستئناف بباريس، وشاركت الكنيسة الكاثوليكية المصرية سامح فوزي والشماس بيار مكسيموس. كما هنأت الأنبا مارك السفيرة سيرنات جميل سفيرة مصر بأرمينيا، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في مدريد والسيد السفير شريف الديواني القنصل العام السابق في فرنسا، والمستشارة هبة الشافعي ونرمين الدقي مسؤولة المصرية للطيران.

وحضر للتهنئة الدكتور عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات سيمو بباريس.

كما حضر ممثلي الجالية المصرية في فرنسا السيد عبدالرحيم الخولي أمين عام رابطة المصريين بفرنسا، وأمين عام مجلس التعاون المصري الأوروبي ومختار المصري رئيس جمعية النادي بباريس.