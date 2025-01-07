فض موقف عشوائى بالمريوطية وضبط 41 مخالفة لسيارات السرفيس

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بسرعة فض موقف عشوائى يصطف به سيارات السرفيس بالمخالفة خارج المواقف الحضارية بطريق المريوطية إستجابة لشكوى المواطنين.

وعلى الفور توجهت حملة للجهاز بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس الجهاز لموقع الشكوى وتم فض الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



كما اطلع محافظ الجيزة على بيان بمجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة لضبط المخالفات وتنظيم العمل بالمواقف ومنع الانتظار العشوائى لسيارات السرفيس.

جاء بالتقرير قيام الجهاز بشن عدد من الحملات والتى شملت ( ميدان الجيزة، أخر فيصل، الرماية، اللبينى، المريوطية)، أسفرت عن ضبط ٤١ مخالفة تقطيع طريق وإنتظار خارج المواقف الرسمية وعدم إلتزام بالتعريفة.

كما تم توجيه عدد من حملات المتابعة لتفقد إنتظام العمل بمواقف ( أرض اللواء، ميدان لبنان، شارع السودان، الكوبرى الخشب، ناهيا، المريوطية) حيث راجع أعضاء الحملة سجلات تسجيل دخول وخروج السيارات وإنتظام تحصيل الرسوم بكل موقف.