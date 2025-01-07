نشوب حريق في خط غاز 16 بوصة بطريق الخانكة السلام

شهد طريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر.

فيما انتقل على الفور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لموقع الحريق لمتابعة اعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

حريق طريق بلبيس

FB_IMG_1736206283131

FB_IMG_1736206280488

FB_IMG_1736206275864

FB_IMG_1736206277945

FB_IMG_1736206250107