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الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب تنعي الفريق جلال الهريدي

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي
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تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء ثرية.

وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى منذ قليل، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، حسبما أكد علاء الهريدي، حفيد الفقيد، ومن المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد تشييع الجثمان ومراسم العزاء.
وكتب «علاء» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «مع السلامة يا حبيبي يا أبويا يا ظهري يا سندي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي وحبيبي الفريق جلال الهريدي، اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك».
 

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