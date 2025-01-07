الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية

صادق الكونجرس الأمريكي، الإثنين، على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لتنصيبه في 20 يناير الجاري.

وترأست جلسة المصادقة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الإثنين، نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي خسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي.

وأعلنت نائبة الرئيس النتائج النهائية التي أظهرت حصول ترامب على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا لهاريس، واستمرت الجلسة 40 دقيقة دون تسجيل اعتراضات أثناء قراءة نتائج الولايات.

وقد شهدت العاصمة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة خلال الجلسة، تضمنت إقامة حواجز وأسوار حول مبنى الكابيتول، استعدادا أيضا لحفل تنصيب ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر.